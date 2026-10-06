Enerji transferi yıllarca sürebilir

Önceki gün Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4,8, 4,9, 4,4 ve 4,3, 4,1 büyüklüğünde, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar söz konusu depremleri, 6 Şubat 2023 depremlerinde oluşan enerjinin açığa çıkması olarak yorumladı ve bu durumun yıllarca sürebileceğini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Güneyli, bölgenin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilendiğini hatırlatarak, “Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinde oluşan elastik deformasyon enerjisinin, batı ve güneybatıya doğru aktarılmasıyla orada biriken enerjinin bir şekilde açığa çıkması sonucunda oluşan depremler olarak ifade edebiliriz.” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de, “Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir.” açıklamasında bulundu. AA

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