İnsan kainatı okumakla vazifelidir

Caner Kutlu, Erdoğan Çelebi & XYZ Din - Bilim - Sanat #10

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde konuk Erdoğan Çelebi.

Yeni bölümde 'şuunat' meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın kainatı bir kitap gibi yaratması ve insanın o kitabı okumakla vazifeli bir memur olması konusuna değindik. Bununla birlikte insanın ihlas ile hareket etmesi ve Allah'ın rızası dairesinde yaşamasının şuunatla olan ilişkisini tartıştık.

Bediüzzaman'ın sunduğu perspektiften yola çıkarak Allah'ın zatından başlayıp O'nun şuunatına kadar bir silsile oluşturan kavramlar üzerinde durduk. Güzel ve istifadeli bu programdan sizlerin de istifade etmeniz için beğenilerinize sunuyoruz.

İyi seyirler.