İslamiyet ve sinema

Caner Kutlu, Osman Gökmen & XYZ Din - Bilim - Sanat #13

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde misafir Osman Gökmen. Yeni bölümde DKT Yapım'ın prodüktörü Osman Gökmen ile sinema üzerine konuştuk. Bu bağlamda sinemanın İslam alemindeki yansımalarını ve ulaşabileceği noktaları tartıştık. Bediüzzaman'ın bu konudaki perspektifini değerlendirirken "sinemayı Batı'dan ithal etmek zorunda mıyız?" sorusunu cevaplamaya çalıştık. Sanat, ince, hassas ve latif bir iş olduğu için dinlemesi son derece keyifli bu bölümü sizlerin de beğeninize sunuyoruz. İyi seyirler.

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