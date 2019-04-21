Kocaeli'de 'Bediüzzaman'a Göre Hürriyet ve Adalet' konferansı yapılıyor

Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said NursÎ Hazretleri, vefatının 59.yıl dönümü münasebetiyle Kocaeli’de düzenlenen “Bediüzzaman’a göre Hürriyet ve Adalet” konulu konferansta yad ediliyor.

Konuyla ilgili 19 Nisan 2019 tarihli haberimiz:

Bediüzzaman Kocaeli’de anılacak

Bediüzzaman Said NursÎ Hazretleri, vefatının 59.yıl dönümü münasebetiyle Kocaeli’de düzenlenecek olan “Bediüzzaman’a göre Hürriyet ve Adalet” konulu konferansta anılacak.

Fotoğraf: Erhan Akkaya - Yeni Asya

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin vefatının 59.yıl dönümü münasebetiyle Risale-i Nur Enstitüsü ve Gazetemiz İzmit temsilciliği tarafından düzenlenen “Bediüzzaman’a göre Hürriyet ve Adalet” konulu konferans 21 Nisan Pazar günü saat 14.00’da Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun’un yapacağı anma programında Prof.Dr. Ahmet Battal konuşmacı olarak katılacak. Programda ayrıca gazetemiz Yazı İşleri Müdürü ve karikatürist İbrahim Özdabak “Çizgilerle Bediüzzaman” konulu sunum yapacak. Sunuculuğunu Mehmet Akça’nın yapacağı programa Akça’nın ilahi ve ezgileri ile renk katması bekleniyor.

Şehrin pek çok yerine afişler asıldı

Gazetemiz İzmit Temsilci Cevdet Özdemir, yaptığı açıklamada, “Kuzey Marmara Bölgesi olarak alınan karar gereği bu sene Kocaeli’de Bediüzaman Said Nursi’nin vefatının 59. Yılı münasebeti ile anma programı düzenliyoruz. Bediüzaman’ın Hürriyet ve Adalet konusundaki düşüncelerinin geniş kesimlere ulaştırmak için gerekli tanıtım ve davetlerimizi yaptık tüm dostlarımızı programımıza bekliyoruz” dedi. Kocaeli’de düzenlenecek anma programı için şehrin pek çok yerine afişler asıldı, el ilanları dağıtıldı ve sosyal medyadan tanıtım yapıldı.

Kocaeli - Veysel Karahan