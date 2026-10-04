“Masumiyet karinesi seçici uygulanamaz”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, fon soruşturmasında gözaltına alınan, adliyeye sevk edilen ve tutuklanan şüphelilerin kamuoyuna yansıtılma biçiminin masumiyet karinesi açısından doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, aynı hassasiyetin başka soruşturmalarda neden gösterilmediğini sordu.

Karal, “Fon soruşturmasında doğru olan yapılıyor. Masumiyet karinesi kişiye, dosyaya ya da soruşturmanın tarafına göre değişmez. Hukuk herkese aynıysa, birine gösterilen hassasiyet diğerinden esirgenemez, esirgenmemeli” dedi. Soruşturma aşamasındaki kişilerin kamuoyu önünde suçluymuş gibi gösterilmemesi gerektiğini, bir kişinin suçluluğunun ancak mahkeme kararıyla kesinleşebileceğini söyle- yen Karal, “Fon soruşturmasında gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edilenler, tutukla- nanlar var. Ancak ne şüphelilerin elleri kelepçeli görüntülerini gördük ne de kameraların karşısında sıra sıra dizilerek adliyeye götürüldüklerini. Doğrusu da budur. Çünkü suçluluğu kesinleşmemiş hiç kimse kamuoyu önünde peşinen suçlu ilan edilmemelidir. Masumiyet karinesi bunu gerektirir” diye konuştu. Mehmet Kara-Ankara



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