Hiç bir izahı yoktur

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıkan, görüntülerin paylaşılmasının masumiyet karinesini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek, “Operasyonlarda evlerin mahrem alanlarından çekilen görüntülerin servis edilmesi; ne adaletle ne ahlakla ne vicdanla ne de hukukla bağdaşır. İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, ‘Biz servis etmedik’ diyerek kenara çekilemez, sorumluluğu üzerinden atamaz” dedi.

Mehmet Kara-Ankara

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.