Yolsuzluğun faturasını millete ödetmeyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon krizinde oluşacak zararların kamuya ve vatandaşa yüklenmemesi çağrısı yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir Youtube kanalında katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, “Sakın ha Hazine’nin kaynaklarına dokunmayın. Merkez Bankası’nın para basma makinelerine dokunmayın. Devletin milyonlarca insandan aldığı vergiyi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu işlerde sakın ha kullanmayın. ‘Kazanırsam bana, kaybedersem Hazine’ye’ anlayışına izin verilmemeli” diye konuştu.

Kazanç özel, zarar kamu olmasın

Babacan, “Devlet garantisi varsa, kefalet varsa ayrı bir şey. Devletin kefil olmadığı, garanti vermediği bir konu ayrı bir şey. Aksi halde ‘Parayı vururum, kazanırsam bana kalır, kaybedersem Hazine’nin sırtına’ anlayışı ortaya çıkar. Böyle bir şey olmamalı” ifadelerini kullandı. Bu durumun ekonomide “ahlâkî riziko” olarak tanımlandığını kaydeden Babacan, özel kazançların kişilere bırakılıp zararların kamuya yüklenmesine tepki gösterdi. Babacan, “Böyle bir şey kesinlikle olmamalı. Devletin kefil olmadığı bir riskin bedeli vatandaşa ödetilmemeli. Bunun yakın takipçisi olacağız ve tek kuruşun da hesabını soracağız” değerlendirmesinde bulundu.

Elinizi kolunuzu kim tuttu?

Babacan, fon krizine ilişkin mevcut yapının kriz yönetimi için yeterli olmadığını savunarak sermaye piyasaları, bankacılık, merkez bankacılığı ve hukuk alanlarında uzman isimlerden oluşan sürekli bir görev gücü kurulmasını istedi. Kamu kurumlarının krizden daha önce haberdar olduğunu belirten Babacan, buna rağmen zamanında harekete geçilmemesini sorguladı. “Elinizi kolunuzu kim tuttu?” diye sordu.

ANKARA - MEHMET KARA