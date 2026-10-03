Fındıklar için “güneş duası”

Ordu’da yağışlı hava sebebiyle hasat ettikleri fındıkları kurutamayan üreticiler, güneşin açması için dua etti. Gölköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde fındık hasadını sürdüren üreticiler, ürünlerini kurutabilmek için de çaba gösteriyor.

Evlerinin harmanı ve boş arazilerde mahsulünü kurutmaya bırakan üreticiler, yağış sebebiyle ürünlerini üzerlerine serdikleri brandayla korumaya çalışıyor. Cuma namazı öncesi Merkez Camii’nde bir araya gelen mahalle sakinleri, güneşin açması için yapılan duaya eşlik etti. AA

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.