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AKP’li vekilden fon eleştirileri... Sosyal patlama kapıda

04 Ekim 2026, Pazar 17:00
AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, kamuoyunda infiale sebep olan fon skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

AKP'li vekilden dikkat çeken fon çıkışı

 

Olayın ekonomiye 100 milyar dolar zarar verdiğini belirten Bayram, “Adalet böyle giderse Türkiye uçuruma ve sosyal patlamaya gider. Reis neşteri vursun, partideki virüsleri temizlesin” dedi.

Sözcü Gazetesi’ne verdiği mülakatta partisine yönelik ciddi uyarılarda bulunan Bayram milletin geçim derdinde olduğunu ve cami cemaatinden sokaktaki vatandaşa kadar herkesin bu krizi konuştuğunu söyledi. Günlerdir uykularının kaçtığını belirten AK Partili vekil, geçmişte gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu olayında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararlılıkla iddiaların üzerine gitmiş olması halinde bugün bu felaketin yaşanmayacağını öne sürdü. Bayram, adalet mekanizması ve finans piyasaları ivedilikle şeffaflaştırılmazsa ülkenin kaçınılmaz bir sosyal patlamaya ve uçuruma sürükleneceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

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