Şok edici manzara

Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizi ve sert satış dalgasının ardından Borsa İstanbul’daki erimenin boyutu Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine yansıdı.

Phoenix Danışmanlık kurucusu ve finans uzmanı İris Cibre, Eylül ayında hesabı fiilen sıfırlanan yatırımcı sayısının 364 bin 702’ye ulaştığını belirtti. Pay senedi verilerini takip etmeye başladığından beri ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını söyleyen Cibre, “Varlık kaçışı ve çöküşü arası bir görünüm” değerlendirmesinde bulundu. En büyük erime ise yüksek tutarlı portföylerde yaşandı. Portföyü 10 milyon TL ve üzerinde olan grupta yatırımcı sayısı bir ayda 7 bin 640 kişi azalırken, bu gruptaki toplam zarar veya para çıkışı 1,94 trilyon TL’ye ulaştı. 10 milyon TL altındaki gruplarda ise 97,4 bin yatırımcının toplam zarar veya para çıkışı yaklaşık 230 milyar TL olarak hesaplandı. Cibre, büyük portföylerdeki tabloya dikkat çekerek, “İlk defa böyle şok edici bir manzara ile karşılaştım” dedi.

Haber Merkezi