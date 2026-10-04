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200 liranın alım gücü küçücük kaldı

04 Ekim 2026, Pazar 23:44
YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ekonomideki kötü tabloya 200 liranın alım gücü üzerinden dikkati çekti.

Başevirgen, Türkiye’nin halen en büyük banknotu 200 liranın yürürlüğe girdiği 2009 yılından bu yana geçen 17 yılda kaybettiği değeri, temel gıda ürünleri ve mazot üzerinden anlattı. Başevirgen, 200 liralık banknotun 1 Ocak 2009’da tedavüle çıktığında motorinin litre fiyatının yaklaşık 2,42 lira seviyesinde olduğunu hatırlatarak, “Bir vatandaş cebindeki tek 200 liralık banknotla yaklaşık 82,6 litre motorin alabiliyordu. Bugün motorinin litre fiyatının Ankara’da yaklaşık 94,6 liraya ulaşmasıyla aynı 200 lira ancak 2,1 litre motorine yetiyor” dedi. Başevirgen, alım gücündeki erimenin yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmadığını da belirterek “TÜİK verilerine göre Ocak 2009’da dana etinin ortalama kilogram fiyatı 16,07 lira seviyesindeydi. O gün 200 lirası olan vatandaş yaklaşık 12,4 kilogram dana eti alabiliyordu. Bugün 200 lira ile 1 kilogram et bir yana, yaklaşık 200 gram dana eti alınabiliyor” ifadelerini kullandı.

Temel gıda ürünleri arasında yer alan tavuk fiyatlarına da değinen Başevirgen, “45 kilo tavuk alan para bugün 1,6 kilo tavuk alıyor” dedi.

Ankara - Anka

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