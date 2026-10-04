Asrın felaketi 100, asrın soygunu 90 milyar dolar

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin’de yaptığı konuşmasında vatandaşlara umutsuzluğa kapılmama çağrısı yaparak, yapılacak ilk seçimde iktidarın değişeceğini ve sorumluların hesap vereceğini söyledi.

Özel, borsadaki kaybın 3,5 trilyon lira, tasfiye edilen 131 fonda kalan paranın ise 800 milyar lira olduğunu belirterek, “Bu soygunun yaklaşık maliyeti 90 milyar dolar” dedi. Özel, söz konusu rakamı 6 Şubat depremlerinin maliyetiyle karşılaştırarak, “Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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