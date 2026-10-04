Harman bitmiş TMO ortada yok

Samsun’un Bafra ilçesinde yaklaşık 600 traktör ve biçerdöverle konvoy oluşturan çeltik üreticileri, 2026 yılı çeltik taban fiyatının açıklanmamasını protesto etti.

Artan üretim maliyetlerine dikkati çeken üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatını harman bitmeden açıklamasını ve fiyatın en az 55 lira olmasını talep etti.

Bafra Çeltik Komisyonu Üyesi Hamza Bayrak, hasadın başlamasına rağmen TMO’nun fiyat açıklamadığını belirterek şunları söyledi: “Bugün burada sadece traktör yok. Bugün burada Bafra çiftçisinin alın teri, emeği ve hakkı var. Biz aylarca çalıştık. Mazota, gübreye, ilaca, işçiliğe zam geldi. Harman başladı. Biçerdöverler tarlaya girdi. Ama hâlâ TMO’da fiyat yok. Üreticinin önünde tek soru var: Ben bu çeltiği kaça satacağım? Ama ortada başka bir gerçek daha var. Üreticiden ucuza alınan ürün tüketiciye aynı fiyatla ulaşmıyor.”

Samsun - Anka