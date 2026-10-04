Umre için 4 bin km pedal çevirecek

Çanakkale’de yaşayan Murat Tecimen, umre ziyareti için yaklaşık 4 bin kilometrelik bisiklet yolculuğuna başladı. Tecimen, il merkezindeki Dumlupınar Camisi’nde cuma namazının ardından düzenlenen merasimle uğurlandı.

Yolculuğunu bir yarış veya rekor denemesi olarak görmediğini ifade eden Tecimen, “Bu yolculuk, sabrın, şükrün, tevekkülün ve teslimiyetin yolculuğudur. Bisikleti özellikle tercih ettim. Başka bir vasıtayla birkaç günde aşılabilecek bir yolu emekle, sabırla, alın teriyle ve dua ile kat etmek istedim. Mekke’ye ulaştığımda ailem, yakınlarım ve Çanakkale için de dua edeceğim. Gazze’de, Filistin’de ve dünyanın neresinde olursa olsun savaşların, zulmün ve acıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren masum çocukları ve bütün mazlumları dualarımda unutmayacağım” açıklamasında bulundu.