Ahlaki değerlerimizi yükseltmeliyiz

Yeni nesil teknolojilerdeki ilerlemenin robotlarla hayatı paylaşma noktasına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Evet, yapay zeka destekli robotlarla yaşayacağız ama değerlerimizi de bu gelişmelerle birlikte yükseltmek durumundayız” dedi.

İSTANBUL / YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde “Yeni Nesil Teknolojiler ve Değer Algımız” konulu konferans verildi. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından koordine edilen konferansta Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz mühendislik fakültesi öğrencileriyle buluştu.

AI, ÜZERİNDE 70 YILDIR ÇALIŞILAN BİR KONU

Yazının bulunmasından bugüne ilmi ve teknik ilerlemeler hakkında bir sunum yapan Profesör Yılmaz, “1930’lu yıllarda bir yandan Berkeley ve Stanford Üniversiteleri etrafında kümelenen şirketlerden oluşan Silikon Vadisi, diğer yandan 1950’li yıllarda CERN’de gerçekleşen bilimsel çalışmalar ve teknolojiye yansımaları hayatımızda pekçok değişikliğe sebep oldu.

Stanford mezunlarının kurduğu şirketlerin cirosu, ülkemizin 2026 yılı bütçesinin tam 7 katına ulaştı. Bugün 7’den 77’e herkesin kullandığı ve her alanda uygulaması olan Yapay Zeka (AI) Silikon Vadisi’nin üzerinde 70 yıldır çalıştığı bir konudur” dedi.

AHLAKA KATKI SUNMAYAN DİPLOMA YETERSİZDİR

Konuşmasında değer örneklerinden hayata dair anekdotlar aktaran Profesör Yılmaz, “Onca yıllık eğitim sürecimiz; bizleri kötülüklerden sakındırmıyorsa, düşünce dünyamıza pozitif katkılar sağlamıyorsa, doğru ile yanlışı ayırt etmemize, dürüst olmamıza, başkalarına ve fikirlerine saygı duyma erdemini göstermemize, ahlaki ve etik değerleri yaşatmamıza katkı vermiyorsa, aldığımız diplomaların dünyalık hırslarımızı tatmin etse de insan olabilmekte çok da bir karşılığı olmayacaktır” şeklinde konuştu.