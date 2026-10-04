AKP'li vekilden dikkat çeken fon çıkışı

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, katıldığı televizyon canlı yayınında fon soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında 2 milyar TL’den fazla parayla adı anılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki gösterdi.

AKP’li Bayram canlı yayında şu ifadeleri kullandı: “Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor. O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanı hesap açmış. Yatırmışsan dekontunu gönderirsin, toplum önüne çıkarsın. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın.” Haber Merkezi

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