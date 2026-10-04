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Bankaların geliri faizden

04 Ekim 2026, Pazar 23:45
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Ağustos ayı verilerine göre, bankaların tüketici kredileri ve kredi kartlarından elde ettiği faiz geliri yılın ilk sekiz ayında 1 trilyon lirayı geçti.

Bankalar, Ocak-Ağustos 2026 döneminde tüketici kredilerinden 601 milyar 958 milyon lira, kredi kartlarından ise 417 milyar 453 milyon lira faiz geliri elde etti. Böylece iki kalemden sağlanan faiz geliri 1 trilyon 19 milyar 411 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde tüketici kredileri ve kredi kartlarından elde edilen toplam faiz geliri 773,3 milyar lira düzeyindeydi. Buna göre bankaların bu iki kalemden elde ettiği faiz geliri bir yılda yaklaşık 246,1 milyar lira, yüzde 31,8 arttı. Geri ödemekte zorlanılan kredilerden sağlanan faiz geliri de dikkat çekici düzeyde arttı. Bankaların takipteki alacaklardan elde ettiği faiz geliri geçen yılın aynı dönemindeki 77,3 milyar liradan 105,1 milyar liraya yükseldi. Bu kalemdeki artış yüzde 36,1 oldu.

Haber Merkezi

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