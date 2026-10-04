Asıl mesele dış güçler değildir

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, “Fonlar üzerinden oluşan sistemik risk ortadayken sorulması gereken soru basit: Bu sistem neden zamanında denetlenmedi?” diye sordu.

Sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, “Dış güçler yıkamayacak ama iç güçler yıkabilir!” diyen Altıntaş, “131 fonun tasfiye edildiği, 455 bin 758 yatırımcının etkilendiği bir tabloyla karşı karşıyaysak, mesele artık dış güçler meselesi değildir. Düşük dolaşımlı hisselerde ekonomik gerçeklikle açıklanamayan fiyat hareketleri, ilişkili taraflar arasında teminatsız borçlanma ve fonlar üzerinden oluşan sistemik risk ortadayken sorulması gereken soru basit: Bu sistem neden zamanında denetlenmedi?” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Kara-Ankara

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