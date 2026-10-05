05 Ekim 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de an. Onların hepsi sabredenlerdendi. Biz onların hepsini rahmetimize dahil ettik. Gerçekten de onlar sâlih kullardandı.
Enbiyâ Suresi: 85-86
HADİS:
Resulullah (asm) bir hastanın yanına vardığında veya kendisine bir hasta getirildiğinde şöyle derdi: “Ey insanların Rabbi! Hastalığı gider, şifa ver. Şifa veren Sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiçbir hastalığı bırakmasın.”
Camiü’s-Sağir, No: 3086
Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.