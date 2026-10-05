Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de an. Onların hepsi sabredenlerdendi. Biz onların hepsini rahmetimize dahil ettik. Gerçekten de onlar sâlih kullardandı.

Enbiyâ Suresi: 85-86

HADİS:

Resulullah (asm) bir hastanın yanına vardığında veya kendisine bir hasta getirildiğinde şöyle derdi: “Ey insanların Rabbi! Hastalığı gider, şifa ver. Şifa veren Sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiçbir hastalığı bırakmasın.”

Camiü’s-Sağir, No: 3086