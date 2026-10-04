Fonzedelerin parası cebimizden çıkacak

Karar yazarı İsmet Berkan, fonzedelere yapılacak ödemelerin Hazine’den karşılanabileceğini belirterek, “Bir kriz daha vatandaşın sırtına yıkılıyor” dedi.

Karar yazarı İsmet Berkan, “Fonzedelerin parasının ne kadarı bizim cebimizden çıkacak?” başlıklı yazısında, bugün yaşanan fon soygununun aslında yıllar önce başladığını, ancak 2025’ten itibaren ciddi biçimde fütursuzlaşarak vites artırdığını söyledi. Fonzedelere yönelik ödeme planını değerlendiren Berkan, “Yatırılan ana para 1 milyon liranın altındaysa yatırımcılara ana parasının verileceğini, 1 milyonun üzerindeyse sadece 1 milyon lirasının verileceğini anlıyorum. İşte sorun tam burada. Çünkü 456 bin fonzede parasını kurtarmaya çalışırken geri kalan 86 milyon kişi de o fonzedelere kamu kasasından para verilip verilmeyeceğini merak ediyor, verilmesin istiyor. Nitekim devleti yönetenler de ‘Vermeyeceğiz’ dediler. Ama bu ödeme planı korkarım kamu kasasından para çıkmasına neden olacak” dedi.

Bir kriz daha vatandaşın sırtına yıkılıyor

Berkan, 456 bin fonzedeye yapılacak ödemenin teorik olarak 456 milyar liraya kadar çıkabileceğini, buna karşılık el konulan mal varlıklarının yalnızca 1-2 milyar lira düzeyinde kaldığını belirtti.

Fon varlıklarının önemli bölümünün hisse senedi, DİBS, döviz ve altından oluştuğuna dikkat çeken Berkan, özellikle hisse ve tahvillerin tasfiye sürecinde ciddi değer kaybına uğrayabileceğini, 836 milyar liralık fon büyüklüğünden tasfiye sonunda 250 milyar liranın dahi kalmaması ihtimalinin bulunduğunu savundu. Ödemelerin fonlar tamamen tasfiye edilmeden “ivedilikle” yapılacak olmasının kamu kaynaklarından peşin finansman gerektireceğini öne süren Berkan, fazla ödemelerin nasıl geri alınacağı ve tasfiye öncesinde fondan çıkanların durumunun da belirsiz olduğunu belirterek, “Fonzedelere Hazine kasasından para ödeneceğine şimdiden kesin gözüyle bakabiliriz. Bir kriz daha vatandaşın sırtına yıkılıyor” dedi.

AKP’LİLER NEDEN VAR?

Fon Koordinasyon Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yaptığını söyleyen Berkan, toplantıya AKP’nin bir genel başkan yardımcısı (aynı zamanda genel başkan vekili) ile iki grup başkanvekilinin de katıldığını söyledi.

Berkan, “Kamunun, devletin yaptığı bir toplantıda siyasi parti temsilcileri neden var? Neden sadece Ak Parti’den temsilci var? Mesela aynı toplantıya Yeni Parti’den temsilci neden alınmadı? İyi Parti, DEM ve MHP’den neden kimse yok?” diye sordu. Bunların dikkatsizliğin ötesinde vahim şeyler olduğunu belirten Berkan, “Neden Ak Parti doğrudan devletten bilgi alır, hatta karar toplantılarında görüş bildirme hakkına sahip olurken başka partilerden aynı şey esirgeniyor?” diye sordu.

Haber Merkezi