Kuran Öğreniyorum: Ra-Ha-Nun-Ye Harfleri

Eğitimci Yazar Sadettin Önal’ın hazırladığı ve Yeni Asya Gazetesi Eğitimci İlahiyatçı Yazarı Süleyman Kösmene ile birlikte sunduğu Kuran Öğretmenim konulu programda Kelamların En Güzeli olan Kur’an-ı Kerim öğrenmeye çalışacağız. Programın bu bölümünde Ra-Ha-Nun-Ye Harflerini öğrenmeye çalışacağız.

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