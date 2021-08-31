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31 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Musibetlerin dili

31 Ağustos 2021, Salı 12:28

Yeni Asya'dan Size: Musibetlerin Dili için kampanya

Yaz tatilinin son günlerini yaşar ve yeni bir hizmet dönemine hazırlanırken, orman yangını, kuraklık, sel, ekonomik kriz, pandemi gibi peş peşe ve iç içe gelen musibetlerin verdiği mesajları tekrar gündeme getiren bir çalışma ve kampanya gündemimizde.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve daha evvel birinci baskısı yapılan “Musibetlerin Dili (Sebep ve Hikmetleri)” isimli kitap, gözden geçirilmiş, cep boy yeni baskısıyla tekrar okuyucularıyla buluşuyor.

160 sayfalık kitap, üç ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde genel olarak “musibet” kavramı ve “musibetlerin hikmetleri” işlenirken; “Tarihte yaşanan ve ibret alınması gereken musibetler” başlıklı ikinci bölümde, Peygamberlerini dinlememeleri neticesinde Allah’ın kendilerini çeşitli musibetlerle ikaz veya helâk ettiği kavimler, ayrıca Peygamber Efendimiz (asm) zamanında yaşanan bazı musibetler aktarılıyor.

Son olarak üçüncü bölümde ise, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin eserlerinin birçok yerinde ifade ettiği üzere, Risale-i Nur’a, dine ve dindarlara yapılan hücumlar, yaygınlaşan hukuksuzluk ve zulümler zamanında “İlahî ikaz” nevinden gelen musibetler ve bunun günümüze bakan vecheleri üzerinde duruluyor.

Kitapta ayrıca şu aktüel sorular da cevaplarını buluyor:

* Şerler, kötülükler niye vardır bu dünyada?

* Hastalıklar, musibetler ve felâketler ne içindir?

* Deprem, sel, yangın, salgın hastalıklar gibi umumî musibetlerin sebep ve hikmetleri nelerdir?

* Masumların bu belâlardan zarar görmelerini nasıl izah edebiliriz? Allah’ın şefkat ve adaleti buna nasıl müsaade eder?

* Masumların rahmetten hissesi nedir?

* Kur’an’da bahsedilen “helâk olan kavimler” bize hangi dersleri hatırlatır?

Musibet ve felâketlerle sarsıldığımız günümüzde, teselliye muhtaç gönüllere Risale-i Nur’daki Kur’anî hakikatlerle sunulan manevî devalar bu eserde.

*

İlk 5000 adedi İstanbullu okuyucularımızın katkı ve destekleriyle sel ve yangın afetine maruz kalan bölgelerde ruhlara bir teselli vermesi gayesiyle dağıtılacak eserin istifadeye medar olmasını diliyor ve bu vesileyle Cenab-ı Hak’tan maddî-manevî bütün musibetlerden milletimizi, bütün İslam ve insanlık âlemini muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.

Bu kampanyaya destek vermek isteyenler, Satış ve Pazarlama Birimimizle irtibat kurabilirler.

Okunma Sayısı: 45
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