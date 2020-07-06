Barla’dan davet var

Aşağıdaki satırlar, Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri sorumlusu ve yazarımız Ahmet Demirdöğmez’in:

Bu sezon Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesislerimiz, koronavirüs salgını sebebiyle hizmetlerine diğer tesis ve oteller gibi geç başladı. Devletin açıkladığı tedbirler çerçevesinde tesislerimizde gerekli tedbirleri alarak hazırlığımızı yaptık.

Tesisimizi baştan sona dezenfekte ederek gerekli sağlık tedbirlerini aldık ve ikaz afişlerini astık. Gelen misafirlerimizin tedbir maksatlı olarak ateşini ölçerek listeleme yapmaktayız.

Bu arada mutfağımız ve havuzumuzun tadilâtı yapıldı. Perdeleri yenilendi.

Yurdumuzun çeşitli yerlerinden misafirlerimiz gelmeye ve rezervasyon yapmaya başladı. Açılışı İzmirle yaptıktan sonra İzmit, Bursa, Ankara ve Düzce ile sezona devam edeceğiz inşallah.

Kısıtlı imkânlarımızla inşallah tesisimizi Yeni Asya’ya, Barla’ya ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerine çok daha yakışır hale getirmenin gayreti içindeyiz.

Bu noktada, bütün gönül dostlarımızdan dua talep ediyor ve herkesi Barla’ya bekliyoruz.

Bu yılki fiyatlarımız birinci bina alt odalar 80 tl. üst odalar 120 tl., ikinci binamız odaları 140 tl. Kahvaltı 20 tl, yemek 30 tl olarak belirlendi.

Rezervasyon için (0538) 723 91 70 ve 0 (246) 318 23 53 No’lu telefonlar aranabilir.

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Son dönemde bu konuyla ilgili yazılarımızda tekrar tekrar vurguladığımız gibi, yaşanan süreç Barla’yı da maalesef çok olumsuz etkiledi.

Öncesinde bilhassa tatil ve hafta sonlarında hiç boş kalmayıp alabildiğine yoğun bir ziyaretçi trafiğinin yaşandığı Barla, malûm sebeplerle artık çok fazla gidilip gelinmeyen bir yer haline geldi.

Eskiden özellikle belli dönemlerde son derece işlek ve kalabalık olan Barla sokakları ve ziyaret mekânları boşaldı, ıssızlaştı.

Misafirhaneler aynı şekilde.

Barla’yı bu hüzünlü halden çıkarıp yeniden şenlendirmek ve eski canlılığına kavuşturmak yine bize, Yeni Asya camiasına düşüyor.

Nitekim en sıkıntılı zamanlarda bile kapısını hep açık tutmuş olan Barla Sosyal Tesislerimizin yine hizmetinizde olduğunu, Demirdöğmez’in yukarıdaki satırlarında görüyoruz.

Sonuç: Davet Barla’dan, icabet bizden.

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İkinci 50 yıl kartları

İkinci 50 yıl seferberliğine katılarak farklı kategorilerdeki üyeliklerden alan okurlarımızın bilgisine:

Üyelik kartlarının basımı tamamlanmış durumda ve gönderilmeye başlanıyor. Kitap paketleri de hazırlanıyor ve kart sahiplerinin talepleri istikametinde yerine ulaştırılacak. Ve Barla Sosyal Tesislerimizin misafirlerini ağırlama planı da hazır.

Bu vesileyle, kampanyamıza katılarak bize güç veren bütün okurlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.