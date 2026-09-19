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19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Nurkaya Risale-i Nur okuma salonu açıldı

19 Eylül 2026, Cumartesi
Nevşehir ili Nar Kasabası’nda yer alan ve Risale-i Nur derslerinin ilk başladığı yerlerden biri olan kayadan oyma ev restore edilerek Risale-i Nur okuma salonuna çevrildi.

Nevşehir Yeni Asya okuyucularının geniş katılımı ile geçtiğimiz Pazar günü açılış programı gerçekleştirildi. Dua ve Kur’ân-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Sami Cebeci’nin Risale-i Nur dersi ile devam edildi.

Risale-i Nur okuma salonu ile alakalı Cebeci şunları söyledi:

“Bediüzzaman Hazretlerinin en büyük hedeflerinden birisi, din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir İslâm üniversite projesi olan Medresetüzzehra her ne kadar maddi olarak vücuda gelmemiş olsa da Üstadımız Anadolu’yu il ve ilçelerinde açılan Risale-i Nur medreseleriyle büyük bir İslâm üniversitesi haline getirmiştir. Bugün açılışını yaptığımız Nurkaya Risale-i Nur dershanesi de o üniversitenin bir şubesidir. Buranın külli hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan diliyorum.” Bu arada, Nevşehir Yeni Asya okuyucuları da herkesi bu eşsiz mekânı görmeye davet etti.

Yılmaz Tokdemir / Nevşehir

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