Nurkaya Risale-i Nur okuma salonu açıldı

Nevşehir ili Nar Kasabası’nda yer alan ve Risale-i Nur derslerinin ilk başladığı yerlerden biri olan kayadan oyma ev restore edilerek Risale-i Nur okuma salonuna çevrildi.

Nevşehir Yeni Asya okuyucularının geniş katılımı ile geçtiğimiz Pazar günü açılış programı gerçekleştirildi. Dua ve Kur’ân-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Sami Cebeci’nin Risale-i Nur dersi ile devam edildi. Risale-i Nur okuma salonu ile alakalı Cebeci şunları söyledi: “Bediüzzaman Hazretlerinin en büyük hedeflerinden birisi, din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir İslâm üniversite projesi olan Medresetüzzehra her ne kadar maddi olarak vücuda gelmemiş olsa da Üstadımız Anadolu’yu il ve ilçelerinde açılan Risale-i Nur medreseleriyle büyük bir İslâm üniversitesi haline getirmiştir. Bugün açılışını yaptığımız Nurkaya Risale-i Nur dershanesi de o üniversitenin bir şubesidir. Buranın külli hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan diliyorum.” Bu arada, Nevşehir Yeni Asya okuyucuları da herkesi bu eşsiz mekânı görmeye davet etti. Yılmaz Tokdemir / Nevşehir

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.