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13 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

112’ye asılsız ihbar yapanlara 15 bin TL ceza geliyor - TBMM'de bu hafta görüşülecek

13 Nisan 2025, Pazar 12:30
Hükûmetin, son dönemde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönelik artan asılsız ihbarlara ve hatları meşgul eden çağrılara karşı hazırladığı kanun teklifine göre, hattı meşgul etmek maksadıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere idari para cezası uygulanacak.

112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle gereksiz sohbet etmeye çalışan ve çalışanları işinden alıkoyan kişilere ilgili valiliklerce, 1.500 lira para cezası verilecek.

Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi hâlinde ise söz konusu kişilere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

TBMM'de bu hafta görüşülecek

 

TBMM Genel Kurulu Plan ve Bütçe Komisyonu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayanlara verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

 

AA

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