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26 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

3 gün önce kaybolan İrfan Arabacı bulundu

26 Kasım 2022, Cumartesi 22:55
Sivas'ın Gürün ilçesinde hayvanlarını aramak için çıktığı arazide kaybolan kişi 3 gün sonra sağ bulundu.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çiçekyurt köyünde yaşayan İrfan Arabacı (41) 23 Kasım'da kardeşi ile kaybolan hayvanlarını aramak için araziye çıktı.

Eve dönen kardeşi abisinin gelmemesi üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

ANDA Gönüllü Kurtarma Ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Arabacı köye yakın arazide uyurken bulundu.

Arabacı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

AA

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