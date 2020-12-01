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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

41 yaşındaki Rus, Müslüman oldu, Nur Bahar adını aldı

01 Aralık 2020, Salı 16:00
Sivas’ta yaşayan Rus vatandaşı 41 yaşındaki Evgeniya Nikolaeva, Müslüman olarak “Nur Bahar” adını aldı.

Sivas İl Müftülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Nikolaeva için ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un makamında gerçekleştirilen ihtida merasimi, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Tercüman eşliğinde İslâm’ın şartlarının anlatılmasının ardından Nikolaeva, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftüsü Akkuş, “Allah’ın lütuf ve ihsanıyla kendi iradesini kullanıp İslâm’ı tercih eden Nikolaeva’yı ve Müslüman olmasına vesile olan eşi Mustafa Göktaş’ı tebrik ediyorum. Nur Bahar Hanım’ın İslâmiyet’i tercih etmiş olması bizleri gerçekten çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı. Akkuş, Nur Bahar ismini alan Nikolaeva’ya ihtida belgesi, Kur’ân-ı Kerîm ve İslâm ilmihali hediye etti.

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İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:

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AA

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