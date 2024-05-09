Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2008-2017 arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiği “81 İlde 81 Orman” projesi yeniden başlatılıyor.

Toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla yeniden hayata geçirilen projenin yeni dönemi, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Orman Genel Müdürlüğünden İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir’in katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla duyuruldu. “81 İlde 81 Orman” projesinin ikinci aşamasında da Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. AA

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