Hafta sonu yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kuzeybatıdan gelecek yağışlı sistem hafta sonu yurt genelinde etkili olacak.

Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yağışın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalacak. Ankara’da bugün başlayacak yağışlarla sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul’da üç gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. İzmir’de ise yağışın Cumartesi başlaması ve sıcaklığın 1-2 derece düşmesi öngörülüyor. Haber Merkezi

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