Bu dört güne dikkat

Türkiye’de önümüzdeki 4 gün yüksek sıcaklık ve kuru hava şartlarının etkili olacağı, özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu’da orman yangını riskinin yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle önümüzdeki dört gün boyunca özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu’da orman yangını riskinin en üst seviyeye çıkacağını bildirdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Özellikle önümüzdeki dört gün vatandaşlarımızdan azamî dikkat bekliyoruz” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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