Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.
Tahminlere göre en yüksek sıcaklık Şanlıurfa’da 41 derece, Denizli ve Diyarbakır’da ise 40 derece olacak. İstanbul’da 33, Ankara’da 35, Çanakkale’de 37 derece beklenirken; İzmir, Muğla ve Mardin’de 38, Manisa ile Siirt’te 39 derece tahmin ediliyor. Öte yandan MGM, yalnızca Kastamonu ve Rize için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yetkililer, yüksek sıcaklıklar sebebiyle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Haber Merkezi