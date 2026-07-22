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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kütahya'daki kazada yolcu otobüsü devrildi: 31 kişi yaralandı

22 Temmuz 2026, Çarşamba 11:07
Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

İstanbul-Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti, otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

 

AA

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