‘Açık Kapı’da ihtiyaçlar karşılanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batman’a gelen depremzedelerin talepleri Açık Kapı Şube Müdürlüğü aracılığıyla karşılanıyor.

Merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Batman’a gelen depremzedeler için karşılama noktasına dönüştürüldü. Şube Müdürlüğü personeli dışında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), AFAD ve Türk Kızılay masalarında personel, 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

11 bin 881 kişi

Vali Vekili Kadir Kılıç, depremin yaşandığı ilk günden bugüne kadar Batman’a 11 bin 881 kişinin gelerek Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne başvurduğunu söyledi. Depremzede vatandaşların barınma, gıda ve giyim gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ana koordinasyonun Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nde yapıldığını belirten Kılıç, depremzedelere destek için 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışma yürüttüklerini ifade etti.