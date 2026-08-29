Ali Hilmi Özyurt’u dualarla uğurladık

Trabzon Araklı Risale-i Nur Hizmetlerinin vefakâr müstakim simalarından; sadakati, vefası, yardımseverliği, hakperestliği ve cömertliği ile tanınan Ali Hilmi Özyurt, fânî dünyadaki hizmet nöbetini tamamlayarak dar-ı bekâya irtihal etti.

TRABZON - KAHRAMAN ALPAK

Merhumun vefatından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sevdiklerine dostlarına her kesime ebedi yolculuğunun ilanı niteliğinde idi. Çevresinde haksızlık karşısında sözünü esirgemeyen hakperest duruşu, geniş ufku ve toplumun her kesimi ile kurduğu samimi diyalogları ile tanınan hizmet ehli Ali Hilmi Özyurt, Trabzon Araklı İlçesi Yeşilce Mahallesinde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Hasta olmasına rağmen konuşamaz olduğunda bile “Sesim çıkmıyor, sadece Elhamdülillah bir şeyim yok” diyerek telkinlerde bulunmaya devam etti. En son paylaşımlarında sadakatini yad edecek şekilde Peygamber Efendimizin (asm) annesi Hazret-i Amine’nin medfun bulunduğu Ebra köyüne ve Arif Nihat Asya’nın naat şiirine atıfta bulan gül motifi dünyanın en güzel gülü olarak İbrahim Özdabak’dan alıntılayarak paylaşmıştı. Ardından ise Risale-i Nur Külliyatından “Dünya madem fânîdir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerîm bir Müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır. Hem madem teklif-i mâlâyutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır” şeklindeydi.

Arkasında hoş bir sada vasiyet niteliğinde sarsılmaz bir sadakatle iman ve Kur’ân hizmetine adayan bunu bizatihi son nefesi yetinceye musallaya gelinceye kadar musallada da fiilî olarak yaşayarak ifade ederek aslî vatanına göç eden kardeşimize abimize güzel hasletleri kendisine yoldaş olsun. Çok sevdiği çiçeklere bedel kabri çiçek tarlası olsun. Hayır hasenat, iyi evlat ve sadaka-i cariye noktasında hep yaşayacak olması teselli veriyor. Allah mekânını Cennet etsin, tüm sevenlerine Allah sabırlar ihsan etsin, Cennette buluştursun.