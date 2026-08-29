Petrin de İslâm’ı seçti; “Abbas” ismini aldı: 'Kur’ân'ı okudukça daha önce hiç hissetmediğim bir huzur hissettim'

Antalya Manavgat’a tatil yapmak üzere gelen Macaristan uyruklu Petrin Kornel, Kur’ân-ı Kerîm Ayetlerinden etkilenerek yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi.
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Kornel için Manavgat İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ve Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan merasimde, Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, İslâm’ın bütün peygamberlere ve İlâhî kitaplara iman esasına dayandığını belirterek, Son Peygamberin Hz. Muhammed (asm), Son İlâhî kitabın ise Kur’ân-ı Kerîm olduğunu ifade etti.
Konuşmanın ardından Petrin Kornel Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve kendisine “Abbas” ismini aldı. Müslüman olduktan sonra duygularını paylaşan Abbas, Kur’ân-ı Kerîm’i okuyarak İslam’ı araştırmaya başladığında hayatında önemli bir değişim hissettiğini ifade etti.
Abbas, “Kur’ân-ı Kerîm’i okudukça içimde daha önce hiç hissetmediğim bir sakinlik, alçakgönüllülük, rahatlama ve huzur oluştu.” dedi.
Haber Merkezi
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