Çocuklar nasıl korunacak?

Yeşilay, sosyal medya düzenlemesi kapsamında çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması amacıyla getirilen 15 yaş sınırının güvenli tasarım standartları, şeffaflık, mahremiyet güvenceleri ve etkili koruma mekanizmalarıyla desteklenmesi çağrısında bulundu.

Yeşilaydan yapılan açıklamada, Türkiye’de 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemenin 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmamasını, 15 yaşını dolduran çocuklara yaşlarına uygun ayrıştırılmış hizmetler geliştirilmesini ve ebeveyn denetim araçlarının güçlendirilmesini öngördüğü, düzenlemenin çocukların dijital ortamdaki güvenliği ve sağlıklı gelişimi açısından önemli bir başlangıç olarak görüldüğü belirtildi.

Çocukları ekrana bağlayan sistem değişmeli

Yeşilay, dijital risklerin yalnızca fazla ekran süresinden ibaret olmadığına dikkat çekti. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, sürekli bildirimler ve kişiselleştirilmiş önerilerin çocukları daha uzun süre çevrim içi tutabildiğini belirten Yeşilay, bu uygulamaların sınırlandırılması gerektiğini ifade etti. Bu durumun çocukların dikkatini, uyku düzenini, sosyal ilişkilerini ve ruhsal iyilik halini olumsuz etkileyebildiği vurgulandı.

Gece erişimine sınır

Açıklamada, çocuk ve genç hesaplarında günlük kullanım sürelerinin sınırlandırılması ve gece saatlerinde sosyal medya erişiminin kısıtlanması istendi. Açıklamada, şu çağrılara da yer verildi: “Çocuklara kişiselleştirilmiş reklam gösterimi sınırlandırılmalı, özellikle bağımlılık yapıcı ürünler, bahis-kumar uygulamaları ve yaşa uygun olmayan ticari içeriklerin çocuklara ulaşması engellenmelidir. Ebeveyn kontrol araçları yalnızca şeklen sunulmamalı, sade, erişilebilir, ücretsiz, anlaşılır ve gerçekten etkili biçimde tasarlanmalıdır.”

Aileler tek başına bırakılamaz

Sorumluluğun yalnızca ailelere yüklenemeyeceğini belirten Yeşilay, ailelerin algoritmalarla tek başlarına mücadele etmesinin gerçekçi olmadığını kaydetti. Açıklamada, “Yeşilay olarak Türkiye’nin 15 yaş altına ilişkin düzenlemesini güçlü biçimde destekliyoruz. Bununla birlikte bu önemli adımın yaşa uygun hizmetler, güvenli tasarım standartları, bağımsız denetim, şeffaflık, mahremiyet güvenceleri ve etkili koruma mekanizmalarıyla tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Hedefimiz, teknolojiyi çocukların gelişimini destekleyen, güvenli, dengeli, erişilebilir ve sağlıklı bir araç haline getirmektir.” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi