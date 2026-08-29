Yumaklı: Ormanlarımız için 3 gün kritik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artırıyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir." Haber Merkezi

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