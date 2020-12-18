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18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Antalya'daki vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi

18 Aralık 2020, Cuma 19:00
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Filyasyon ekipleri ve hastanelerin üstün gayretleriyle kentteki vaka sayısı 8 Aralık'tan bu yana yüzde 100 düşüş göstermiştir." dedi.

Kentteki filyasyon ekiplerinin çalışmalarına eşlik eden Hülür, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talimatları ve rehberliği doğrultusunda tüm kurumlarla sıkı bir iş birliğiyle ve koordineli çalıştıklarını söyledi. 

Salgının hem kaynağını bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"835 sağlık personelinden oluşan 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapıyor. Salgının başladığı günden bu yana 223 bin 750 filyasyonda bulunuldu. 1-18 Aralık'ta ise 50 bin 12 filyasyonda bulunduk. Filyasyon ekipleri ve hastanelerin üstün gayretleriyle kentteki vaka sayısı 8 Aralık'tan bu yana yüzde 100 düşüş göstermiştir. Kurallara uyan tüm vatandaşlara ile fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Tedbirler kapsamında hasta ve temaslıların karantina sürecince sıkı şekilde takip edildiğini anlatan Hülür, "Salgının başladığı günden bugüne kadar KYK Sahra Hastanesinde kalan hasta sayımız 708 kişidir. 1-18 Aralık'ta ise 202 kişi izolasyona uymadı. Yurtta 65 kişi kalıyor." dedi.

AA

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