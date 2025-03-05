Artvin'de minibüs ile tır çarpıştı: 12 yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde yolcu minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Artvin Caddesi Yanmış Köprü mevkisinde Yaşar K'nin kullandığı 08 D 5020 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 plakalı tıra çarptı. Kazada sürücü ve yolculardan Fatih H, Ersin Ö, Azra K, Meryem H, Naime T, Zekeriya D, Rezan G, Levent A, Zekiye T, Fatih Ş. ve Hanife Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatih H. ve Ersin Ö'nün Rize'deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA

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