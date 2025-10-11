"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bartın'da heyelan meydana geldi

11 Ekim 2025, Cumartesi 09:08
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yağış heyelana neden oldu.

Başköy köyü Meryemler Mahallesi'nde yağışın ardından toprak zeminde kaymaya bağlı heyelan meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası iki katlı ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ev sakinlerinden Ersin Ketim, gazetecilere, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını ve bir saat arayla iki kez heyelan yaşandığını söyledi.

Ketim, "Çok yağış oldu, haddinden fazla yağdı. Durumu bildirmemizin ardından AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri geldi. Hepsine teşekkür ederiz, sağ olsunlar, gerekeni yaptılar." dedi.

Ekiplerin aynı bölgede risk taşıyan bir evle ilgili teknik incelemesi sürüyor.

AA

