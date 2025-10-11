"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İsrail mallarına boykot sürecek - Ahlâkî bir zorunluluk

11 Ekim 2025, Cumartesi 18:14
İsrail’e karşı başlatılan boykot hareketinin, ateşkes anlaşmasına rağmen sona ermediği ve bir vicdanî sorumluluk olarak ömür boyu sürmesi gerektiği vurgulanıyor.

“Boykotajlarla harb-i iktisadî”
Boykotun Bediüzzamancası -1
Boykotun Bediüzzamancası -2

İşgalci İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği ve binlerce masum sivilin hayatına mal olan soykırım eylemlerine karşı başlatılan küresel boykot hareketi, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes kararına rağmen sona ermiyor. Aktivistler ve vicdanlı tüketiciler, bu eylemin geçici bir tepki değil, ömür boyu sürecek vicdanî bir vazife olduğunu ilan ediyor.

İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının imzalanma olasılığı, Filistin davasına gönül verenlerin ekonomik direnişini gevşetmedi. Yapılan açıklamalarda, “Ateşkes bir seçenek değil, bir mola olabilir. Ancak vicdanî sorumluluğumuz bitemez!” ifadeleri kullanılıyor. Bu hareketin temelindeki inanç net: Boykot biterse, Filistin üzerindeki baskı da artar ve ateşkes kararları kolaylıkla çiğnenir.

Ahlâkî bir zorunluluk

Soykırımcı İsrail’in bilerek binlerce Gazzeli sivili, özellikle çocukları hedef alması, bu boykotun siyasî bir tercihten öte ahlâkî bir zorunluluk olduğunu gösteriyor. Tüketiciler, boykot edilen markaların ürünlerini almayarak işgalci ekonomiye giden mali desteği kesmeyi amaçlıyor. Boykot aktivistleri, eylemlerinin basit bir tüketici davranışı değişikliği olmadığını vurguluyor: “Her alınmayan ürün, Gazze’de bir nefes, direnişe bir destek demektir.” Bu duruş, soykırımın hafızalardan silinmemesi ve uluslararası baskının devam etmesi için hayati önem taşıyor. Çağrı, net ve keskin: Boykot bitmeyecek ve binlerce masum sivilin katledilmesine sessiz kalmayacağını gösteren bu vicdanî direniş, ömür boyu sürecek. Tüketicilere, kalıcı alışkanlık değişiklikleri yaparak bu büyük sorumluluğu üstlenme çağrısı yineleniyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail mallarına boykot sürecek - Ahlâkî bir zorunluluk

    New York yönetimi sosyal medya şirketlerini dava etti

    "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu"

    İsrail 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız

    Endonezya, İsrailli sporculara vize vermedi

    Yüzlerce hasta var, onkoloji servisi yok

    'Hayatî ilâçlara ulaşılamıyor'

    “İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”

    Özel: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

    Trump, Ortadoğu turuna çıkıyor: Türkiye programda yok

    Basın sektörü zorda

    AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak

    Milli Takım, 644. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak

    Bursa'da 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak

    Türksat: "Modem satışı'' aramalarına itibar etmeyin!

    Bakanlıktan bir hatırlatma daha: Eski sürücü belgesini yenilemek için son gün 31 Ekim!

    Sakarya-Akyazı'da trafik kazası: 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Özel: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    “İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”
    Genel

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız
    Genel

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın
    Genel

    'Hayatî ilâçlara ulaşılamıyor'
    Genel

    New York yönetimi sosyal medya şirketlerini dava etti
    Genel

    İsrail 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor
    Genel

    "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.