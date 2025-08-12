Batıda deprem, doğuda sel

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İstanbul dahil geniş bir alanda hissedilen sarsıntının ardından bölgede 16 bina yıkılırken, gece boyunca 100’den fazla artçı sarsıntı devam etti.

Yaz okullarına bir gün süreyle ara verildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Öte yandan Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Etkisini arttırarak devam eden yağışın ardından Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi.

