Çanakkale-Lapseki'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Lapseki-Çanakkale kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan kişiler ekiplerce çıkarıldı. Kazada, 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal, öldü. Yaralı sürücü Mustafa Soysal ise Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Bu arada kazanın, Çanakkale'den Lapseki istikametine giden 35 APD 325 plakalı otomobil sürücüsünün OSB yakınındaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması ve Saltıkaltı mevkisinde ters yöne girerek Lapseki yönünden gelen Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldiği öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.