Avrupa ülkeleri, Kanada, Amerika, Türkmenistan, Azerbaycan ülkelerine davul üreten Denizlili Davulcu baba lâkabıyla anılan Halil Çoban, Eskişehir, Samsun, Burdur, Isparta, Aydın, Bilecik illeri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına sattığı Ramazan davulları ile milyonları sahura uyandırdı..

Davul, saz, mehter malzemeleri, kös, nakkare, çevgen, kudüm, mehter tuğu ve benzeri müzik aletleri üretimine ilk başta 1985 yılında tamirat işleriyle başlayan Çoban, bu enstrümanları daha sonra imalatına başladı. Profesyonel olarak üretim yapan Çoban, Denizli Bayramyeri’nde bulunan üretim atölyesiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında “Davulcu baba” olarak nam saldı. Günde 4 davul imal eden Çoban, Türkiye’nin her yöresinin davulunu istenen ölçüye ve renge göre yapabiliyor. Çocuk davulu da yapan Çoban, atölyesinde vurmalı çalgıların her türlüsünü de siparişe göre imal ediyor. Asma davulu, çektirmeli Davul, vidalı davul, zilli davulu, şampanalı davul, Grangaz davulu, koltuk davulu, şaman davulu gibi davullar üreten Çoban, Ramazan Davulu ile de Türkiye’de de bilinen bir isim. Bu davullara her türlü LED ışık döşeyerek üreten Çoban, aynı zamanda davula tokmak duyarlı LED’de döşüyor. Böylece davulu renklendirerek kaliteye önem veren Çoban, 34 yıldır Türkiye’nin Ramazan davulu ihtiyacını da karşılıyor.

RAMAZAN DAVULU ÜRETİMİ

Bursa Kemalpaşa’dan bükülmüş olarak hazır gelen kasnakları, istenilen ölçü ve ebatlarda kesip istenilen renklere boyayan Çoban, çemberlere derileri zımbalayarak iplerle birbirlerine tutturup yapıyor. Çoban, el emeği göz nuru ile ürettiği Ramazan Davulları ile Türkiye’de sahur vaktinde milyonları oruca uyandırdı.

ÜRETTİĞİ TRİBÜN DAVULU DENİZLİSPOR’U SÜPER LİGE ÇIKARDI

Futbol taraftarlarının tezahürat yaparken çaldıkları davuldan da üreten Çoban, Denizlispor taraftarlarının davullarının üretimine de katkıda bulundu. Denizlispor’un süper lige çıkması için bir nebze olsun katkıda bulunduğu için mutluluğunu dile getiren Çoban, “Denizli ve bölgedeki profesyonel ve amatör kulüplere tribün davulu üretiyor.

