Kocaeli'de kardeşlik sofrası: Okuyucularımız geleneksel piknikte buluşuyor

Gazetemiz İzmit Temsilciliği ve Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, bugün Kocaeli SEKA Kamp Alanı’nda (Sapanca Gölü kenarı) düzenlenecek “Geleneksel Yeni Asya Okuyucuları Pikniği”ne bütün dost ve kardeşlerini davet ediyor.

Etkinlikte Risale-i Nur dersleri yapılacak; 17 Ağustos 1999 depreminde şehit olan, başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün ehl-i imanın ruhları için Kur’ân tilaveti ve dualar okunacak. Ayrıca mevsimin gereği olarak yağmur duası da eda edilecek.

Çocuklar için hazırlanan oyun ve etkinliklerle neşe dolu bir atmosfer oluşacak piknik, “muhabbet, uhuvvet ve müfridane irtibat”ın yeniden tazelenmesine vesile olacak.



Mesirede Risale-i Nur dersleri okunacak; 17 Ağustos 1999 depreminde şehit olan, başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün ehl-i imanın ruhları için Kur’ân tilaveti ve dualar okunacak.Fotoğraf: ARŞİV- Yeni Asya

Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Başkanı Muammer Çelik, “Bu buluşmalar, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmek ve ihlasın sırrını yaşamak için büyük bir fırsattır. Gönlü iman hizmetinde olan herkesi bekliyoruz” dedi.

Bediüzzaman Said Nursî, iman kardeşliğinde müfridane irtibatın önemini şu ifadelerle dile getirmişti: “Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlâs lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz.” Bu yılki piknik, sadece bir buluşması değil; aynı zamanda kalplerin aynı hakikate yöneldiği, dillerin aynı duaya “amin” dediği, gönüllerin ise aynı hizmet aşkıyla birleştiği bir kardeşlik şöleni olacaktır. Tüm dost kardeşlerimizi aileleri ile birlikte bekliyoruz.

Kocaeli - Yeni Asya