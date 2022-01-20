Ekmek teknesini çaldılar

Eskişehir’de geçimini atık toplayarak sağlayan ve atıkları yüklediği motosikleti çalınan Zeliha Akbulut, “Evim buz gibi, eşim hasta, uyuyamıyorum” dedi.

Eskişehir’de geçimini atık toplayarak sağlayan ve atıkları yüklediği motosikleti çalınan Zeliha Akbulut, “Evim buz gibi, eşim hasta, uyuyamıyorum” dedi. Eskişehir’de belediye izniyle atık toplayarak geçimini sağlayan 53 yaşındaki Zeliha Akbulut’un atıkları yüklediği motosiklet çalındı. Akbulut, yaşadıklarını RS FM’de anlattı. Akbulut, “Belediyenin kurmuş olduğu kooperatif var ve ben de ona üye oldum. Sokaktan topladığım plastik parçaları sayesinde para kazanıyorum. Evimi geçindirmek için çalıştığım temizlik işinde patronumun da yardımıyla motosiklet almıştım. Bazen sokaktan bazen çöpten geri dönüşüm üzerine ne bulursam o motorumla topluyordum. Motorum 1 hafta önce çalındı. Motosikletim çalındığından beri uyuyamadım ve stresten vücudumda yaralar çıkmaya başladı. Sağlığım bozuldu. Karakola gittim, çalanları bulabiliriz ama motosiklet zor dediler” ifadelerini kullandı.

‘Biraz merhametiniz varsa...’

Emniyetin kamera görüntülerine bakarak suçluyu aradığını, fakat henüz bir ilerleme olmadığını kaydeden Akbulut, şunları söyledi: “Motorumun bulunacağını zannetmiyorum, keşke bulunsa da evimi geçindirebilsem. Motorumu çalanların vicdanlarında eğer bir merhamet varsa geri getirirler. Beni çok zor durumda bıraktılar. İki kişilik bir aileyiz. Eşim hasta, çalışamıyor. Yılbaşından önce sosyal yardımlaşmadan kömür almak istedik, ama ben sigortalı çalışıyorum diye kömür vermediler. Şu an evim buz gibi. Bu kış günlerinde çok zor durumda kaldım. Akşam evde insanlar otururken ben geç saatlere kadar plastik topluyorum, ama belediyeye götürüp teslim edebileceğim ne bir aracım var ne de motosikletim.”

Haber Merkezi