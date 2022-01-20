"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Ekmek teknesini çaldılar

20 Ocak 2022, Perşembe 17:00
Eskişehir’de geçimini atık toplayarak sağlayan ve atıkları yüklediği motosikleti çalınan Zeliha Akbulut, “Evim buz gibi, eşim hasta, uyuyamıyorum” dedi.

Eskişehir’de geçimini atık toplayarak sağlayan ve atıkları yüklediği motosikleti çalınan Zeliha Akbulut, “Evim buz gibi, eşim hasta, uyuyamıyorum” dedi. Eskişehir’de belediye izniyle atık toplayarak geçimini sağlayan 53 yaşındaki Zeliha Akbulut’un atıkları yüklediği motosiklet çalındı. Akbulut, yaşadıklarını RS FM’de anlattı. Akbulut, “Belediyenin kurmuş olduğu kooperatif var ve ben de ona üye oldum. Sokaktan topladığım plastik parçaları sayesinde para kazanıyorum. Evimi geçindirmek için çalıştığım temizlik işinde patronumun da yardımıyla motosiklet almıştım. Bazen sokaktan bazen çöpten geri dönüşüm üzerine ne bulursam o motorumla topluyordum. Motorum 1 hafta önce çalındı. Motosikletim çalındığından beri uyuyamadım ve stresten vücudumda yaralar çıkmaya başladı. Sağlığım bozuldu. Karakola gittim, çalanları bulabiliriz ama motosiklet zor dediler” ifadelerini kullandı.

‘Biraz merhametiniz varsa...’

Emniyetin kamera görüntülerine bakarak suçluyu aradığını, fakat henüz bir ilerleme olmadığını kaydeden Akbulut, şunları söyledi: “Motorumun bulunacağını zannetmiyorum, keşke bulunsa da evimi geçindirebilsem. Motorumu çalanların vicdanlarında eğer bir merhamet varsa geri getirirler. Beni çok zor durumda bıraktılar. İki kişilik bir aileyiz. Eşim hasta, çalışamıyor. Yılbaşından önce sosyal yardımlaşmadan kömür almak istedik, ama ben sigortalı çalışıyorum diye kömür vermediler. Şu an evim buz gibi. Bu kış günlerinde çok zor durumda kaldım. Akşam evde insanlar otururken ben geç saatlere kadar plastik topluyorum, ama belediyeye götürüp teslim edebileceğim ne bir aracım var ne de motosikletim.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB-Türkiye raporu: Gençler ve sivil toplumla diyalog güçlendirilsin

    Johnson: Rusya için değil, dünya için de bir felaket olur

    Keyfî bir rejim mi, hukuk ve demokrasi mi?

    Bahadır’ın yürek yükünü taşıyan çok çocuk var

    Nasıl bir ülke haline geldik?

    Fransa salgın tedbirlerini 'kısmen' kaldırıyor

    Galatasaray, Kasımpaşa'ya da yenildi

    Mülakat değil, liyakat getirilmeli

    6 kişi kıt’a nüfusunun yarısından fazla servete sahip

    İslamiyet Almanya’nın bir parçasıdır

    Faturalar patladı

    Akaryakıttan ÖTV alınmasın

    Bir yıldır et alamıyoruz

    Soğuk havalarda kalplerimizi ısıtan merhamet haberi

    Uluslararası sağlık desteğinin kesildi: İdlib'de binlerce sivil mağdur!

    Ekmek teknesini çaldılar

    'İki doz BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışmasını pazartesi başlatacağız'

    15 ilde okullar yarın da tatil

    MB'den politika faizini sabit tutma kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nasıl bir ülke haline geldik?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz yargısı için hesap vakti geliyor
    Osman ZENGİN

    İki mahrem nasıl aynı evde kalır?
    Genel

    Bahadır’ın yürek yükünü taşıyan çok çocuk var
    Ahmet BATTAL

    Bahçeli’nin doğrusu, Akşener’in yanlışı
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlâtlarımız yanıyor; farkında mıyız?
    Şükrü BULUT

    İntihar ve acılar üzerinden İslâmiyete saldırı…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AB-Türkiye raporu: Gençler ve sivil toplumla diyalog güçlendirilsin
    Genel

    Keyfî bir rejim mi, hukuk ve demokrasi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.