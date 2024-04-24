Türkiye plastik geri dönüşümünde merkez olacak

Doğrudan ve dolaylı 15 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sanayi kollarından biri olan plastik sektörü, geri dönüşümdeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) ev sahipliğinde, 2-4 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek organizasyonla Türkiye’nin plastik geri dönüşümde merkez olabilmesi adına ilk adımın atılacağını belirten PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Dünyada hızla yayılan geri dönüşümün önemini sadece plastik endüstrisi değil; tüm sanayiciler ve ihracatçılar olarak önceliklendirmemiz gerekiyor. Rakiplerimizin tüm dikkati Türkiye’nin bu konuda atacağı adımlardayken, geri dönüşümü kaçırılmayacak bir fırsat olarak görüyoruz. Amacımız, geri dönüşüm kullanımını teşvik etmek ve geri dönüşüm sanayinde teknoloji üreten birçok markamızı fuarda ön plana çıkarmak.” dedi. İstanbul - Yeni Asya

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