En az 689 çocuk çalışırken öldü

23 Nisan dolayısıyla yurt genelinde çocuklar için etkinlikler yapılırken, İSİG'den kahreden rapor geldi.

İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG), son 11 yılda en az 689 çocuğun çalışırken öldüğünü duyurdu. Son on bir yılda, 0-14 yaş aralığında 238 çocuk iş kazalarına ölürken, 15-17 yaş aralığında ise 451 çocuk öldü. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, 99 kız çocuğunun ve 590 erkek çocuğunun yaşamını yitirdiği belirtilirken, ölen göçmen çocuk sayısının ise 80 olduğu bildirildi. İllere göre dağılımda ise, Şanlıurfa'da 50, Gaziantep'te 40, İstanbul'da 40, Adana'da 34, Konya'da 25 ve Antalya'da 22 çocuk işçinin öldüğü kaydedildi. İSİG verilerine göre ölüm sebepleri incelendiğinde, yüzde 28'inin trafik servis kazaları, yüzde 17'sinin boğulma veya zehirlenme, yüzde 14'ünün ise ezik veya göçük gibi nedenlerden kaynaklandığı belirlendi. Haber Merkezi

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