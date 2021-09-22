Cengiz İnşaat’ın taş ocağı yapmak istemesine karşı direnen İkizderelilerin direniş alanı acil kamulaştırma kapsamında yıkılmak isteniyor. İkizdereliler, “Bu hukuksuz yıkıma dur’ çağrısı yaptı.

Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat için kurulmak istenen taş ocağına karşı halkın direnişi sürüyor. 21 Nisan’da iş makinelerinin bölgeye girmesiyle birlikte fiilî mücadeleye başlayan köylüler, bütün engellemelere rağmen Gürdere Köyü’nün girişinde kurdukları çadırda nöbetlerini sürdürdü. Direniş çadırının 3 Ağustos’ta kurulduğu bölge ve çevresi için “âcil kamulaştırma” kapsamında çalışmalar başlatılmıştı. Kamulaştırılmak istenen arazi Baş ailesine ait. T24’deki habere göre aile fertlerinden Kemal Baş taş ocağına karşı direnen köylülerden biri. Baş ailesine ait bir fabrika, direniş çadırının bulunduğu alan ile yan tarafında bulunan çay bahçeleri “âcil kamulaştırma” kapsamına alınmıştı.

Jandarma yıkım kararını bildirdi

Kaldandere Adliyesi adına jandarmanın kendisini arayarak yıkım kararını söylediğini aktaran Baş, ‘âcil kamulaştırma’ kararının da yıkım kararının da kendilerine tebliğ edilmediğini ifade etti. Jandarmanın alanda bulunan eşyalarının alınmasını istediğini belirten Baş, jandarmaya kendilerine hiçbir tebligatın yapılmadığını hatırlattığını ama cevap alamadığını söyledi. “Bu hukuksuz yıkıma dur demek için” yarın fabrika ve direniş alanında buluşma çağrısı yapan Baş, “avukatımızla Adliyeye giderek durumu öğreneceğiz” dedi. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Avukat Yakup Okumuşoğlu da “Konuyla ilgili bugüne kadar müvekkillerimize hiçbir tebligat yapılmadı. Hangi karar haberimiz yok. Asliye hukuk mahkemesine gidip durumu sorgulayacağız. Bakalım ne çıkacak” diye konuştu.