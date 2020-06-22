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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Hürkuş uçağımız kaza geçirdi, pliotlarımızın durumları iyi'

22 Haziran 2020, Pazartesi 14:06
TUSAŞ, "Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi." açıklamasında bulundu.

Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği bildirildi.

Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, kaza nedeninin yapılacak araştırma sonucunda belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan kaza bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA

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